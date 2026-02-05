Jubiladas Mercantiles organizan colecta “Volvemos al Cole”

5 febrero, 2026 0

Organizada por jubiladas mercantiles, se llevará adelante una colecta de útiles escolares, calzado, ropa, guardapolvos, mochilas con el objetivo de ser entregados a instituciones escolares con matrículas de bajos recursos.

Los elementos pueden ser nuevos o usados en buenas condiciones, y quienes deseen colaborar pueden acercarlos a La Casa del Jubilado, ubicada en Chacabuco 140 los martes y jueves de 9 a 11 horas, o bien a la Biblioteca Cacuri en Hipólito Yrigoyen 143, de lunes a viernes de 8 a 19.

