Judiciales denuncian que “En Tres Arroyos ha sido vulnerada la guardia mínima establecida por la Suprema Corte”.

El Secretario General Adjunto de la Asociación Judicial Bonaerense Bahía Blanca, Néstor Alende, anticipó a través de LU 24 que se denunciará a los titulares del Juzgado Criminal, de Garantías, Civil y de Familia de nuestra ciudad, por no acatar lo establecido por la Suprema Corte de Justicia y no cumplir con las guardias mínimas dispuestas, durante el aislamiento social y preventivo.

“El departamento judicial abarca una zona muy amplia, va desde Gonzales Chaves hasta Carmen de Patagones y Tres Arroyos claramente forma parte. Cuando se dispone el aislamiento social y preventivo por la pandemia, la Suprema Corte redacta la resolución 480/20, que dice que deberán cubrirse las dependencias con guardias mínimas. Esto es juez, funcionarios y si fuera necesario, algún administrativo. Se abrieron los Juzgados de Paz en 33 localidades recientemente”, mencionó Alende.

Al respecto, alertó: “no sabemos por qué razón en Tres Arroyos hay varias dependencias que han sido habilitadas por sus titulares, o titulares subrogantes, convocando a trabajar a todo el plantel”.

Cabe aclarar, “que hay dos modalidades de trabajo. Una es la presencial, esto es con las guardias mínimas y la otra, es a través del teletrabajo. Trabajando con usuario y contraseña, desde la vivienda de cada uno de los empleados. La guardia mínima es para cuidar la salud de las personas que allí trabajan y de quienes pueden circular en la dependencia”.

Denunció que “hemos constatado por lo afiliados, que en el Juzgado Criminal, el Juzgado de Garantías y el Civil N° 2, habrían sido convocados a trabajar todo el personal. Salvo quienes están exceptuados por estar en situación de riesgo, y quienes están trabajando a través del teletrabajo. Ha sido vulnerada la guardia mínima establecida por la Suprema Corte”, destacó.

“Nosotros hemos venido diciendo desde el comienzo y también se ha hecho efectivo y tenemos que denunciar al titular que pone en riesgo la salud, no solo del agente judicial, sino de la gente que circule en la dependencia. El hecho de que allí no tengan hasta el momento contagios, no significa que se pueda vulnerar deliberadamente una reglamentación; que más allá que la estableció la Suprema Corte, en su reglamentación resguarda a todo el personal. Se estableció un protocolo y algunos afiliados nos han indicado que no se estaría cumpliendo. Cabe destacar que cada dependencia y trabajador debe estar a dos metros de sus compañeros y en no todos los juzgados se puede cumplir con esta medida, por una cuestión edilicia”, denunció.

Anticipó sobre la cuestión que “haremos una denuncia a través de la Comisión Directiva Provincial. He intentado comunicarme con el titular del criminal y el de garantías y de familia N° 2, porque si lo vamos a denunciar necesitamos comunicarle y escucharlo. Ya que está violando toda reglamentación vigente”.

Asimismo, se refirió a una situación generada a partir de un anuncio concretado por el Gobernador de la Provincia: “Nosotros emitimos un comunicado con relación al anuncio del gobernador junto al titular de IOMA y el Ministro de Salud, por un préstamo a clínicas y sanatorios privados de nuestra obra social de 400 millones de pesos mensuales, a devolver en 12 meses sin interés mientras dure la pandemia. No solo para garantizar camas, sino que sería para cubrir sueldos del personal, ya que el sector tuvo menos ingresos durante estos meses en los que se decretó el aislamiento. Entendemos que de no tener el ingreso, no le resta a los años de importantes dividendo que han sumado diariamente y entendemos que si bien el Estado tiene la atribución de sostener al sector privado, no lo puede hacer a través de una obra social, que viene siendo deficitaria su atención para los afiliados”.

