Juegos Bonaerenses: 100 representantes de Tres Arroyos participarán en la Etapa Provincial

25 octubre, 2021 Leido: 30

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos informó que 100 representantes del Distrito de Tres Arroyos participarán de la Etapa Provincial de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata, disputándose entre el 5 y 9 de noviembre.

Como todos los años, previamente se realizará una reunión con los profesores, padres y jugadores para poder pautar todo lo relacionado al viaje, traslado, transporte, hotel, etc. El encuentro se llevará adelante el miércoles 3 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Polideportivo.

Las disciplinas que jugarán en Mar del Plata son las siguientes:

• HOCKEY – Sub 18 Femenino.-

• BEACH VOLEY – Universitario Masculino.-

• ATLETISMO MASCULINO – Sub 14, Sub 16, Sub 18 (Pista y Campo)

• ATLETISMO FEMENINO – Sub 14, Sub 16, Sub 18 (Pista y Campo)

• BÁSQUET 3*3 – Sub 16 Masculino – Sub 18 Masculino – Universitario Femenino.-

• AJEDREZ – Universitario Femenino

• NATACIÒN – Sub 14, Sub 16, Sub 18, Universitario Femenino y Masculino (en diversas pruebas).-

• GOLF – Sub18 Masculino

• TENIS – Sub 14 Femenino Single – Sub 18 Femenino Single

