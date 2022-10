Juegos Bonaerenses 2022: comenzó la competencia de las disciplinas culturales

5 octubre, 2022

La delegación de la Dirección de Cultura y Educación, específicamente la disciplina “Teatro mixto juveniles”, comenzó a competir en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2022 que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata.

Si bien el grupo teatral no logró una medalla, “su presentación fue una de las más destacadas”, señaló la directora del área, Noemí Rivas quien presenció la obra.

Este miércoles las disciplinas que compiten son: Tango (Adultos mayores), Malambo – sub 18 y Stand Up – sub 18.

Asimismo, se llevarán a cabo otras actividades como: presentación del Avant Premiere de “Videominuto”; Leila Palací participará de un taller en donde intervendrá un mural y, por su parte, Rosana Greco estará presente en una charla sobre fotografía.

“Es una experiencia muy linda para todos, hay muy buena comunión en los hoteles, entre la gente de deportes y la de cultura, entre chicos jóvenes y adultos mayores, todos se portan muy bien así que estamos muy satisfechos, independientemente de los resultados, de la performance de nuestras delegaciones porque además eso les permite evaluarse”, destacó Rivas.

“Mañana (jueves) se harán las premiaciones. En este momento están compitiendo los adultos mayores, pero los resultados estarán a la tarde”, confió la funcionaria.

