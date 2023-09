Juegos Bonaerenses 2023: delegación de cultura disputará la etapa final En Mar Del Plata

15 septiembre, 2023

A primera hora del día de hoy, la delegación de Cultura partió rumbo a la ciudad de Mar del Plata a fin de competir en la instancia final de los Juegos Bonaerenses. Dicha comitiva, recibió el acompañamiento del director de Cultura y Educación municipal, Prof. Alan Arias quien se mostró optimista y agradecido con los participantes, los cuales representarán – a través de distintas disciplinas – la cultura del distrito.

Los finalistas son:

Objeto tridimensional: Lucas Esteban Banegas

Artes plásticas Pintura sub 18: Leila Palasi

Freestyle rap sub 15: Axel Mateo Toro

Freestyle rap sub 18: Román Castro

Stand Up juveniles: Maren Lebek

Video Minuto: Antonella Montaña

Fotografía Juveniles: Martina Lavarini

Fotografía Universitarios: Rosana Greco

Desde la dirección saludan y expresa buenos augurios a todos los competidores que se desempeñarán en esta etapa final del evento deportivo y cultural más importante de la provincia.

