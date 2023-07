Juegos Bonaerenses 2023: etapa local en disciplinas culturales

31 julio, 2023

La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que, este jueves 3 de agosto se desarrollará la etapa local de las disciplinas culturales de los Juegos Bonaerenses 2023, en el Centro Cultural La Estación y el Teatro Municipal de Tres Arroyos.

Se invita a toda la comunidad a participar como espectadores de estas actividades; tanto en el CCE, a partir de las 9:00 como en el Teatro Municipal, desde las 13:30, donde se expondrán los trabajos de las distintas disciplinas que compiten: fotografía, artes plásticas/dibujo; danza folklórica, Freestyle/Rap, entre otros.

A continuación, lugar y disciplinas que competirán:

Centro Cultural La Estación – a partir de las 9:00

Artes plásticas /dibujo Sub 15; Artes plásticas/dibujo Sub 18; Artes plásticas/pintura Sub 15

Artes plásticas/pintura Sub 18; Artes plásticas/objeto tridimensional; Cocineros bonaerenses/plato principal Sub 15; Cocineros bonaerenses/plato principal Sub 18

Cocineros bonaerenses/postre Sub 15; Cocineros bonaerenses/postre Sub 18

Fotografía juveniles; Fotografía universitarios; Fotografía adultos mayores

Literatura cuento adultos mayores; Literatura cuento Sub 15; Literatura cuento Sub 18

Literatura poesía libre adultos mayores; Literatura poesía Sub 15 y Literatura poesía Sub 18.

Teatro Municipal Tres Arroyos – a partir de las 13:30

Arte circense; Danza folklórica Sub 15; Danza folklórica Sub 18; Danza tango juveniles;

Videominuto juveniles; Stand Up juveniles; Conjunto musical cumbia; Música rock; Solista vocal adultos mayores; Solista vocal Sub 15; Solista vocal Sub 18; Freestyle/rap Sub 15;

Freestyle/rap Sub 18 y Teatro mixto juveniles.

Por consultas: comunicarse con la coordinadora María Melián, los días lunes, martes, jueves y viernes de 7 a 14 horas al Cel.: 2983 645482.

Volver