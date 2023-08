Juegos Bonaerenses 2023: ganadores Etapa Local disciplinas culturales

4 agosto, 2023

La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos informa la nómina de ganadores en sus respectivas disciplinas, correspondiente a la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2023 desarrollada en el Centro Cultural La Estación y el Teatro Municipal de Tres Arroyos, respectivamente.

Cabe destacar que, participaron de esta edición, más de 250 competidores de todo el distrito.

Los ganadores, en sus respectivas disciplinas:

Arte circense: Valentina Bornatici

Danza folklórica Sub 15: Eithar Pedersen y Victoria Doglioli

Danza folklórica Sub 18 (desierto)

Danza tango juveniles: Azul Maylen Garcia y Matheo Giestra

Videominuto juveniles: Lorenzo Rolón

Stand Up juveniles: Maren Lebek

Conjunto musical cumbia: Aaron Lorenzo Rolon

Música rock: Priscila Gonzalez Lúquez y Malena Valentina Sorgue

Solista vocal adultos mayores: Norma Santos

Solista vocal Sub 15: Brisa Tatiana Jaime

Solista vocal Sub 18: Magalí Berrotarán

Freestyle/rap Sub 15: Axel Mateo Toro

Freestyle/rap Sub 18: Román Castro

Teatro mixto juveniles:

Iriana Ocampo Gómez

Regina Masiggoge

Sofia Errasmuspe

Sofia Andreasen

Leticia Gaztanaga

Lorenzo Rolón

Artes plásticas /dibujo Sub 15: Lucía Ruiz Díaz

Artes plásticas/dibujo Sub 18: Leila Palasi

Artes plásticas/pintura Sub 15: Lucero Villafañe Carrillo

Artes plásticas/pintura Sub 18: Leila Palasi

Artes plásticas/objeto tridimensional: Lucas Esteban Banegas

Cocineros bonaerenses/plato principal Sub 15: Uma Ayelen Jofré Rodríguez

Cocineros bonaerenses/plato principal Sub 18: Gonzalo Herrera

Cocineros bonaerenses/postre Sub 15: Lucrecia Basualdo

Cocineros bonaerenses/postre Sub 18: (desierto)

Fotografía juveniles: Martina Lavarina

Fotografía universitarios: Rosana Greco

Fotografía adultos mayores: Beatriz Susana Donati

Literatura cuento adultos mayores: Susana Beatriz Donati

Literatura cuento Sub 15: Serena Ana Lascano

Literatura cuento Sub 18: Valentino Tobías Eggly

Literatura poesía libre adultos mayores: Julio Fernández

Literatura poesía Sub 15: Liz Rolon Lorenzo

Literatura poesía Sub 18: Martina Sosa

