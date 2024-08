Juegos Bonaerenses 2024: Disciplinas culturales compiten instancia regional en Dorrego

28 agosto, 2024 0

Se encuentran compitiendo en la ciudad de Coronel Dorrego, los participantes de las diferentes disciplinas culturales en el marco de los Juegos Bonaerenses 2024.

Más de 40 jóvenes y adultos, representan al distrito de Tres Arroyos. Los mismos, se encuentran acompañados por el director de Cultura, Educación y DD.HH, Martín Rodríguez Blanco y el coordinador de las disciplinas, Tomás Paniga.

Competidores y sus respectivas disciplinas y categorías:

* Freestyle rap – SUB 15: Santino Tomás Tolosa

* Freestyle rap – SUB 18: Diego Román Castro

* Música rock – Única: Alan David Pla, Benjamín Jambruia Suárez, Jeremías Carrere, Lucas Agustín Finocchio y Benjamín Figaro Di Rocco

*Solista vocal – Adultos Mayores: Alberto Julio Román

* Solista Vocal – Sub 18: Evelyn Luna

*Solista Vocal – Sub 15: Alejandrina Menna Maldonado

*Arte Circense – Categoría única: Amparo Elichiri, Valentina Bornatici

*Teatro – Categoría única: Josefina Marchini, Maria Trinidad Hitters, Marina Videla, Angelina Britez

*Stand Up – Categoría única: Leonel Córdoba

*Literatura poesía – Adultos Mayores: Nora Delia Guido

*Literatura Poesía – Sub 18: Genaro Elichiri

*Literatura Poesía – Sub 15: Sofía Rodríguez

*Literatura Cuento – Adultos Mayores: Mario César Ferraro

*Literatura Cuento – Sub 18: Santiago Nahuel Wendt

*Literatura Cuento – Sub 15: Guillermina Rios

*Cocineros Bonaerenses (postre) – Adultos Mayores: Adriana Beatriz Barbalace

*Cocineros Bonaerenses (postre) – Sub 18: Agustina Troncoso

*Cocineros Bonaerenses (postre) – Sub 15:Leonel Reynoso

*Cocineros Bonaerenses (plato principal) – Sub 18: Thiago Joaquín García

*Cocineros Bonaerenses (plato principal) – Sub 15: Uma Ayelen Jofré Rodríguez

*Danza Tango – Juveniles: Giestra Matheo y Azul Maylen García

*Danza folclóricas – Sub 15: Manuel Franco Risolino y Jazmin Strasser

*Danza folclórica – Sub 18: Elias Barú y Martina Di Croce

*Videominuto – Juveniles: Luna Montoya

*Fotografía – Juveniles: Milagros Went

*Fotografía – Adultos Mayores: Mirta Susana Dumrauf

*Artes plásticas (dibujo) – Sub 18: Catalina Lantero

*Artes plásticas (dibujo) – Sub 15: Alma Miribuk

*Artes plásticas (dibujo) – PCD: Uriel Salvador Guerra

*Artes plásticas (pintura) – Adultos Mayores: Nilda Griselda Heim

*Artes plásticas (pintura) – Sub 18: Briza Antonella Rodríguez

*Artes plásticas (pintura) – Sub 15: Guillermina Pardo

*Artes plásticas (Obj. Tridimencional) – Sub 18: Lucas Banegas

*Artes plásticas (Obj. Tridimencional) – Sub 15: Lucía Sánchez

*Artes plásticas (mural) – Categoría única: Francisco Ayestaran y Jeremías Rodríguez

Jurados locales que acompañan esta instancia son: Lalo castellano, Evelina Soulé, Maria Eugenia Arrupe, Agustina Giuliani, Gerónimo Belizan, Agustín Cansado y Maria Eugenia Hernandez

