Juegos Bonaerenses 2026: abrieron las inscripciones para participar y representar a Chaves

7 mayo, 2026 0

Desde Chaves Municipio, informan que ya se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de los Juegos Bonaerenses 2026, el tradicional certamen deportivo y cultural que cada año convoca a miles de participantes de toda la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria invita a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad a sumarse a esta propuesta que promueve el encuentro, la inclusión, el compañerismo y la posibilidad de vivir una experiencia única representando al distrito en distintas disciplinas deportivas y culturales.

Fútbol, vóley, atletismo, teatro, pintura y muchas otras actividades forman parte de una competencia que trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un espacio de participación, crecimiento y construcción de vínculos a través del deporte y la cultura.

Quienes deseen inscribirse pueden acercarse a la Dirección de Deportes, ubicada en el Polideportivo Municipal, o al Centro Cultural, donde recibirán información sobre las categorías y disciplinas disponibles.

Desde la organización recordaron que hay tiempo para anotarse hasta el 15 de mayo, por lo que invitaron a toda la comunidad a sumarse y ser parte de uno de los eventos más importantes del calendario provincial.

Volver