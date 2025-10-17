Juegos Bonaerenses: Arribó la delegación tresarroyense

17 octubre, 2025 6

En horas de la tarde de hoy arribó a nuestra ciudad la delegación tresarroyense que participó en las finales de los Juegos Bonaerenses donde tomaron parte 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

Fue recibida por el intendente municipal Pablo Garate y un buen número de familiares y amigos de los casi 200 tresarroyenses que tomaron parte en estas finales donde cada uno llego estando entre los mejores 16 exponentes de la Provincia en sus respectivos deportes.

Una buena tarea obtuvieron la gran mayoría de los deportistas que representaron a nuestra ciudad donde se obtuvieron hasta el momento 10 medallas, con las de Oro logradas este viernes por Ayrton Sanguinetti en atletismo y Braian Traverso en natación 100 metros pecho, más la de Bronce para Juana Pellicciotta en 100 metros mariposa.

Pueden llegar algunas más, cuando este sábado se jueguen finales en disciplinas deportivas que tienen a tresarroyenses en disputa.

