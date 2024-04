Juegos Bonaerenses con menos disciplinas deportivas y etapa interregional

12 abril, 2024



En la mañana de este viernes, la Municipalidad de Tres Arroyos presentó la edición 2024 de los Juegos Bonaerenses que se ve afectada por la crisis económica que atraviesa el país.

Los directores de Cultura, Deportes y Políticas para la Juventud, Martín Rodríguez Blanco, Facundo Liébana y Julián Tornini, respectivamente, anunciaron que las inscripciones están abiertas hasta el sábado 4 de mayo.

En primer término, Rodríguez Blanco informó que habrá más de 20 disciplinas culturales en las categorías Sub 15, Sub 18, PCD y Adultos Mayores al tiempo que dijo que se mantienen las etapas municipal, regional y provincial.

Para anotarse, comunicarse al 2983-642430 o al correo electrónico [email protected].

Recorte en Deportes

Por su parte, Liébana dijo que las inscripciones arrancaron el lunes “con muy buena aceptación” e indicó que se efectúan en el Polideportivo de 7 a 14.

Asimismo, explicó que en una reunión provincial realizada la semana pasada en Olavarría anunciaron modificaciones: “se sacó la competencia universitaria y otras disciplinas específicas de atletismo, golf y deporte adaptado, que no tenían tanta convocatoria, por el tema económico”.

Además, señaló que “se agregó una etapa interregional para equipos de más de cinco integrantes, que supo estar, para achicar la cantidad de gente que llega a la etapa final de Mar del Plata”.

Finalmente, Tornini comentó que además de acompañar en las cuestiones administrativas y organizativas, desde su área realizarán talleres y capacitaciones en el Punto Digital para las disciplinas que requieran virtualidad.

Los Juegos comenzarán el 5 de mayo y las finales serán en el mes de octubre.

Volver