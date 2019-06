Juegos Bonaerenses: continúa la Etapa Regional en Tres Arroyos y ciudades vecinas

La Dirección de Deportes informa que continuando con la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, los representantes de Tres Arroyos participaran de nuevas instancias de la competencia.

Para la semana entrante, el miércoles 3 viajará la delegación de Fútbol 11 sub 16, hacia Adolfo Gonzales Chaves, en tanto el viernes 5 las delegaciones sub 14 y sub 16 de Hockey irán a Laprida, en tanto en nuestra ciudad, ese mismo día, se desarrollará la Regional de Rugby en todas las categorías.

Todos los viajes tienen como punto de salida y llegada la Dirección de Deportes, Brandsen 181, en el horario acordado con cada profesor en cada disciplina.

Los alumnos participantes y los profesores responsables deberán llevar documento original y entregar en tiempo y forma la documentación solicitada en la Dirección de Deportes, para ser presentada en el momento de arribo a la competencia.