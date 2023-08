Juegos bonaerenses: Disciplinas culturales compiten en la Etapa Regional

31 agosto, 2023

En horas de la mañana de este jueves, partió desde el Centro Cultural La Estación, hacia Adolfo Gonzáles Chávez (donde se desarrollará la Etapa regional), el colectivo con la delegación de jóvenes y adultos que competirán durante todo el día, en las diferentes disciplinas culturales de los Juegos Bonaerenses 2023. La misma fue acompañada por el director del área, Profesor Alan Arias.

Las disciplinas son las siguientes:

Arte circense: Valentina Bornatici⁣

Danza folklórica Sub 15: Eithar Pedersen y Victoria Doglioli⁣

Danza folklórica Sub 18 (desierto)⁣

Danza tango juveniles: Azul Maylen García y Matheo Giestra⁣

Videominuto juveniles: Lorenzo Rolón⁣

Stand Up juveniles: Maren Lebek⁣

Conjunto musical cumbia: Aaron Lorenzo Rolón⁣

Música rock: Priscila González Lúquez y Malena Valentina Sorgue⁣

Solista vocal adultos mayores: Norma Santos⁣

Solista vocal Sub 15: Brisa Tatiana Jaime⁣

Solista vocal Sub 18: Magalí Berrotarán⁣

Freestyle/rap Sub 15: Axel Mateo Toro⁣

Freestyle/rap Sub 18: Román Castro⁣

Teatro mixto juveniles: Iriana Ocampo Gómez; Regina Masiggoge; Sofia Errasmuspe; Sofia Andreasen; Leticia Gaztanaga; Lorenzo Rolón⁣

Artes plásticas /dibujo Sub 15: Lucía Ruiz Díaz⁣

Artes plásticas/dibujo Sub 18: Leila Palasi⁣

Artes plásticas/pintura Sub 15: Lucero Villafañe Carrillo⁣

Artes plásticas/pintura Sub 18: Leila Palasi⁣

Artes plásticas/objeto tridimensional: Lucas Esteban Banegas⁣

Cocineros bonaerenses/plato principal Sub 15: Uma Ayelén Jofré Rodríguez⁣

Cocineros bonaerenses/plato principal Sub 18: Gonzalo Herrera⁣

Cocineros bonaerenses/postre Sub 15: Lucrecia Basualdo⁣

Cocineros bonaerenses/postre Sub 18: (desierto)⁣

Fotografía juvenil: Martina Lavarina⁣

Fotografía universitarios: Rosana Greco⁣

Fotografía adultos mayores: Beatriz Susana Donati⁣

Literatura cuento adultos mayores: Susana Beatriz Donati⁣

Literatura cuento Sub 15: Serena Ana Lascano⁣

Literatura cuento Sub 18: Valentino Tobías Eggly⁣

Literatura poesía libre adultos mayores: Julio Fernández⁣

Literatura poesía Sub 15: Liz Rolón Lorenzo⁣

Literatura poesía Sub 18: Martina Sosa⁣

Volver