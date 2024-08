Juegos Bonaerenses: Disciplinas culturales finalistas competirán en Mar del Plata

29 agosto, 2024 35

Este miércoles, compitieron en la ciudad de Coronel Dorrego, los participantes de las diferentes disciplinas culturales en el marco de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2024.

La Dirección de Cultura, Educación y DDHH, felicita y agradece a todos los representantes locales por la participación en dicha etapa.

Los finalistas, estarán representando al distrito del 28 de octubre al 2 de noviembre en Mar del Plata. Éstos son:

*Román Castro – Freestyle Rap – SUB 18.

*Santino Tomás Tolosa – Freestyle Rap – SUB 15.

*Alan David Pla, Benjamín Jambruia Suárez, Jeremías Carrere, Lucas Agustín Finocchio y Benjamín Fígaro Di Rocco – Música Rock.

*Leonel Reynoso – Cocineros Bonaerenses – Postre SUB 15.

*Catalina Lantero – Dibujo SUB 18.

*Brisa Antonella Rodríguez – Pintura SUB 18.

*Lucía Sánchez – Objeto Tridimensional SUB 15.

La Dirección también agradece el acompañamiento de los artistas locales que desarrollaron el rol de jurado en diversas disciplinas durante la jornada:

Evelina Soulé – Teatro.

Agustìn Cansado – Stand Up.

Lalo Castellano – Arte Circense.

Agustina Giuliani – Danza Tango.

Gerónimo Diaz – Freestyle.

María Eugenia Arrupe – Narración Oral.

María Eugenia Hernández – Artes Plásticas.

Volver