Juegos Bonaerenses: estos son ganadores de la etapa cultural en Chaves

Con una gran concurrencia de inscriptos, la dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Gonzales Chaves realizó hoy la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2019, que llevaron a cabo en el Centro Cultural Georgina Valdez de Lafargue y en el Teatro Municipal.



La directora del área, Natalia De Francisco, comentó que las “competencias tuvieron una buena convocatoria con excelentes resultados, donde los participantes demostraron grandes virtudes en cada una de las disciplinas que participaron y, sobre todo, una excelente predisposición y responsabilidad”.

Los finalistas de las distintas disciplinas pasan a la etapa regional de los juegos a llevarse a cabo el 17 de julio en la ciudad de San Cayetano.

A continuación los ganadores en cada categoría:

Literatura adulto, poesía: Gladis Massa

Literatura adulto, narrativa: Adolfo Gorosito

Literatura sub 15: Delfina Landa

Literatura sub 18: Lucia Mir de Battista

Cocineros, plato principal: Abril Ciampichetti

Cocineros, postre: Benjamín Altieri

Artes plásticas, pintura, adulto: Lidia Calvete

Artes plásticas, dibujo, sub 15: Melany Conti

Artes plásticas, dibujo, sub 18: María Emilia Martínez

Música rock: Bruno Roggetti, Agustín Pocequi, Emiiano Sánchez, Facundo Dorinzi.

Solista vocal, categoría adulto: Delia Teves

Solista vocal, categoría juveniles sub 15: Julieta Díaz

Videominuto, categoría juveniles única: Miguel Angel Barrios

Fotografía, categoría juveniles única: Catalina Rodriguez

Teatro, categoría juveniles única: Desierta