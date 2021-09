Juegos Bonaerenses: Más ganadores en la Etapa Provincial

7 septiembre, 2021

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos desarrollo la Etapa Regional de Hockey, obteniendo muy buenos resultados en la Etapa Provincial.

Los ganadores que pasaron a la etapa provincial pertenecen al Sub 14 Femenino, en Sub 16 Femenino y en Sub 18 Femenino.

Cabe destacar que por primera vez, se desarrolló la etapa provincial en la flamante Cancha de Hockey Municipal siendo sede de la región. Ahora los equipos ganadores competirán en la etapa final a desarrollarse en fecha y lugar a confirmar de acuerdo al contexto de pandemia.

