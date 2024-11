Juegos Bonaerenses: Primera medalla de oro para Gonzales Chaves

2 noviembre, 2024

En una jornada de la etapa final de los Bonaerenses, Gonzales Chaves obtuvo su primera medalla de oro, a través de Candelaria Primo en la disciplina Cocineros Sub 15.

Entre las demás disciplinas se destaca Pilar Calderón Fesler quien ganó en la semifinal de Bádminton Sub 16 Femenino ante Daireaux y mañana disputará la final.

Los resultados de la jornada del 1 de noviembre:

Medalla de oro para Candelaria Primo en Cocineros Sub 15

Pilar Calderon Fesler ganó la semifinal ante Daireaux en Bádminton Sub 16 femenino y mañana estará disputando la final.

Tomás Caredio y Francisco Koifman perdieron la semifinal ante Daireaux en Bádminton Sub 16 doble masculino. Luego jugaron por el tercer puesto con el Municipio de Rojas y perdieron.

Presentación de fotografía PCD.



