Juegos Bonaerenses: Sancayetanenses clasificados a la final en disciplinas culturales

30 agosto, 2024 0

Dieciséis sancayetanenses representaron al distrito de San Cayetano en la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, disciplinas culturales. La misma se desarrolló el miércoles último en Coronel Dorrego.

Acompañados por la directora de Educación y Cultura, Alejandra Santos, y el coordinador Mateo Burgos, la delegación local obtuvo muy buenas devoluciones del jurado, obteniendo seis pases a la instancia final.

Los clasificados a la etapa final son:

Literatura – Cuento: Sofía Pecker (Sub 15)

Literatura – Poesía: Wanda Destéfano (sub 15)

Artes Plásticas – Mural: Martina Laitán – Erin Hojsgaard

Artes Plásticas – Pintura: Dora Guzmán (Adultos Mayores)

Videominuto: Luana Marchetti (Juveniles Única)

Obteniendo un 2do lugar, se destacaron:

Cocineros Bonaerenses – Plato Principal: Lola Cabido (Sub 18) – Gloria Ábalo (Adultos Mayores)

Artes Plásticas – Dibujo: Martina Fuentes Sánchez (Sub 18)

Literatura – Cuento: Giovanna Trentini (Sub 18)

También participaron en esta etapa: Viggo Keergaard (Solista Vocal), María Cristina Alba (Objeto Tridimensional), Maura Modini (Fotografía), Pedro Christiansen (Fotografía), Emma Bertoldi (Pintura) y Ángeles Roldán (Literatura).

