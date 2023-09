Juegos Bonaerenses: satisfactoria participación de la delegación de Cultura

20 septiembre, 2023

La delegación de Cultura que se encuentra en Mar del Plata disputando la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2023, obtuvo una satisfactoria participación en sus correspondientes disciplinas. Si bien – en esta oportunidad – no lograron obtener una medalla, la competencia con otros municipios es para destacar.

La Dirección de Cultura y Educación felicita y agradece a todos los competidores que representaron de la mejor manera al distrito.

Éstos son:

*Objeto tridimensional: Lucas Esteban Banegas

*Artes plásticas Pintura sub 18: Leila Palasi

*Freestyle rap sub 15. Axel Mateo Toro

*Freestyle rap sub 18: Román Castro

*Stand Up juveniles: Maren Lebeck

*Video Minuto: Antonella Montaña

*Fotografía Juveniles: Martina Lavarini

*Fotografía Universitarios: Rosana Greco

Volver