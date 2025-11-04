Jueves sin atención bancaria en todo el país

Los bancos de todo el país estarán cerrados este jueves 6 con motivo del feriado por el Día del Bancario. Las operaciones presenciales en las sucursales estarán suspendidas mientras que cajeros automáticos y home banking funcionarán con normalidad.

Recordemos que esa fecha fue establecida en homenaje a la creación de la Asociación Bancaria en 1924 y que su sindicato fue fundado para defender los derechos de los trabajadores del sector financiero.

Si bien este 6 de noviembre los bancos no brindarán atención al público durante este día, sí estará habilitada la operatoria online y los cajeros automáticos, a la vez que se podrán realizar pagos y transferencias utilizando la aplicación correspondiente al banco de cada cliente mediante teléfono móvil o a través del home banking online.

En este sentido, se debe tener en cuenta que las operaciones que tengan vencimiento este jueves 6 de noviembre se liquidarán el día siguiente, el viernes 7.

También se podrán realizar extracciones de dinero en supermercados y farmacias, entre otros locales no bancarios.

