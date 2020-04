Juez Juliano: “de ninguna manera se dispusieron liberaciones masivas de detenidos”

El doctor Mario Juliano, juez penal de Necochea e integrante de la Asociación Pensamiento Penal, advirtió tras considerar positivo que la sociedad debata y exponga sus ideas, que en base a lo resuelto tanto por Casación bonaerense como Federal, “no se dispusieron salidas indiscriminadas ni mucho menos masivas. Nadie ha resuelto en ese sentido. Los tribunales penales superiores han exhortado a los jueces a atender las situaciones de las poblaciones carcelarias en riesgo, como las personas de edad avanzada, o con enfermedades que los colocan en riesgo particular, mujeres embarazadas o con niños o personas condenadas por delitos no violentos con penas cortas o próximas a recuperar la libertad. Ese es el colectivo en el que se trabaja caso a caso, porque además ni la enfermedad ni la edad avanzada suponen que de modo automático se obtenga la libertad”.

No obstante, Juliano admitió que “puede haber algún caso puntual que escape a esas reglas, pero eso es lo que se ha dispuesto al menos mientras dure la pandemia. Una vez que finalice la necesidad de aislamiento verá cada juez qué resuelve, ya que vendrán seguramente los pedidos de los fiscales para que algunas personas regresen a la cárcel, mientras los defensores dirán que no y se tendrá que resolver como siempre se ha hecho”.

“Acá no se pide la libertad de un porcentaje de la población penitenciaria, se analiza caso a caso. Se piden informes, opiniones del fiscal y, en algunos casos como el nuestro de Necochea, se le da participación a la víctima, cuestión que es obligatoria a nivel federal pero en la provincia de Buenos Aires no hay legislación en ese sentido”, explicó el magistrado.

Un 5% de la población carcelaria y sin denuncias

Finalmente, aseguró que son alrededor de 900 personas que han regresado a sus domicilios desde cárceles federales y con monitoreo electrónico, mientras que en la provincia de Buenos Aires, que alberga a la mitad de la población carcelaria argentina, han retornado unas 2500 personas, lo que significa el 5% del total de la población penitenciaria. Y hasta el momento, aseguró, no hay ningún tipo de denuncia por quebrantamiento del régimen de detención domiciliaria.

