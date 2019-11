Jugadoras de Argentino junto a Las Gigantes en Bahía Blanca

Jugadoras de Maxi de Argentino Junior viajaron a Bahía Blanca y estuvieron con integrantes del seleccionado argentino. Las Gigantes debutan hoy en el Dow Center ante Colombia, por el Grupo B, que también integran Estados Unidos y Brasil.

Argentina precisa terminar entre las dos mejores de la zona para avanzar al Preolímpico Intercontinental que se disputará en febrero, último paso para acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Los partidos por el Grupo A se jugarán en la ciudad canadiense de Edmonton, donde se enfrentarán el conjunto local con Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

Las jugadoras convocadas son: Florencia Chagas (base), Luciana Delabarba (base), Macarena Rosset (escolta), Débora González (escolta), Andrea Boquete (alera), Victoria Llorente (alera), Natacha Pérez (alera), Ornella Santana (ala pivote), Sofía Aispurúa (ala pivote), Sol Castro (ala pivote), Agostina Burani (pivote) y Mara Marchizotti (pivote).

Todos los partidos del Grupo A

Jueves 14/11: Estados Unidos vs. Brasil (18.30) y Argentina vs. Colombia (21).

Sábado 16/11: Brasil vs. Colombia (18.30) y Argentina vs. Estados Unidos (21).

Domingo 17/11: Estados Unidos vs. Colombia (18.30) y Argentina vs. Brasil (21).