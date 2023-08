Jugadores de la Selección de Veteranos accidentados al regresar de Catamarca

22 agosto, 2023

Integrantes de la Selección Tres Arroyos de fútbol de veteranos protagonizaron un accidente de tránsito en cercanías de Olavarría cuando regresaban desde la provincia de Catamarca, donde recientemente disputaron el torneo Argentino.

Marcelo Corro, uno de los ocupantes de la camioneta Ford siniestrada en horas de la madrugada de este lunes, contó a LU 24 que “serían las 3:45, estábamos a 50 kilómetros de Olavarría y gracias a Dios salió todo bien más allá de los golpes”.

“Estaba lloviendo, había mucha agua en la ruta, se descontroló la camioneta, mordió la banquina y nos cruzamos para el otro lado. Estaba alto el terraplén ahí, tuvimos suerte porque quedamos a 15 metros de la alcantarilla y había un palo también”, añadió.

“Éramos cuatro y otros muchachos venían en un auto adelante. Gracias a Dios todos pudimos salir, era de noche y no pasaba mucha gente. A mí me llevaron al Hospital enseguida, me revisaron y solo tenía golpes”, explicó.

“Yo les agradezco a todos los chicos del grupo que se portaron de diez, a Mario Dufour y Oscar Olivera, todos están a disposición”, concluyó.

