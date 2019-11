Juicio a Katlauskas: Ramos asegura que no considerarlo culpable, no hace verídica su versión de los hechos

Luego de que Juan Pedro Katlauskas, resultara absuelto tras el veredicto de no culpable decidido por los miembros del jurado popular, quien interviniera como Fiscal de Juicio, la Dra. Natalia Ramos, aclaró que no considerarlo culpable, no hace verídica la versión planteada por la defensa de quien fuera acusado y que su detención no fue responsabilidad de las víctimas, sino de la justicia.

“Quería aclarar algunos puntos en relación al juicio en particular; aclarar algunas circunstancias, ya que se están confundiendo. En primer término, el veredicto de no culpabilidad con relación al juicio que se concretó hace dos días en relación a Katlauskas, lo que significa es que de 12 personas que fueron los jurados, la fiscalía no logró convencer a al menos 10 personas, para considerarlo culpable. No se consiguió que estas personas consideren que Katlauskas, había participado de un robo; pero de ninguna manera, eso significa que el jurado entendió que Katlauskas había ido por una venta de estupefacientes. De una cosa a la otra hay un mundo de diferencia”, sentenció.

Según explicó la letrada, “la fiscalía fue con su teoría de que esto se trataba de un robo y no logramos convencer y conseguir los 10 votos necesarios para considerar a Katlauskas culpable, pero la teoría de la defensa de que él había ido a vender droga no se acreditó en ese juicio. Simplemente fue una estrategia de la defensa, que se manifestó en el juicio, pero no es que se acredita esa postura. No considerarlo culpable, no hace verídica su versión”, aseguró.

Recordó que “los jurados para dar un veredicto de culpabilidad, no tienen que tener dudas. Ante la mínima duda que tenga, tienen la responsabilidad en principio de declararlo no culpable. La responsabilidad de acreditar el hecho es de la Fiscalía, pero si el jurado tiene dudas, tiene el deber de declarar la no culpabilidad”.

Otro punto que quiso aclarar Ramos, es que Katlauskas estuvo preso un año: “no por responsabilidad de las víctimas, sino que lo estuvo porque la fiscalía consideró que tenía pruebas, de que en ese domicilio había ocurrido un robo y así se lo hizo saber un Juzgado de Garantías, quien fue el que ordenó la detención y luego la prisión preventiva; prisión que fue apelada y fue confirmada por una Cámara de Apelaciones en Bahía Blanca que dijo ya teniendo la teoría de Katlauskas, que su teoría era inverosímil. Eso es importante de aclararlo”.

Agregó además que “en la investigación surgió como novedad en el juicio un cambio en la declaración de su novia, la empleada doméstica del domicilio, lugar donde se encontraron parte de las cosas que se habían robado, que en principio también apoyó la teoría de Katlauskas, pero no significa que sea cierto la que dice el”.