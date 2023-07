Julián Lamberti: 3 años al frente del Organismo Descentralizado de Claromecó

2 julio, 2023

El Delegado Director del Organismo Descentralizado de Claromecó, Julián Lamberti cumple tres años en su cargo.

En su cuenta de Facebook, Lamberti hizo una publicación en la que recuerda la fecha, donde dijo que asumió en un contexto muy especial ante la renuncia de su antecesor, en plena pandemia.

“No pude decir no aunque dije que jamás sería delegado”, afirma y confiesa que “fui el director que soportó la pandemia, con el miedo que generaba la incertidumbre de lo que sucedería en nuestro pequeño pueblo, y me tocó despedir a dos queridos claromequenses a causa del COVID”.

Haciendo un balance de gestión, dice: “Me tocó ser el Director del Centenario del Pueblo, me tocó ser el Director del Centenario del Faro, me tocó ser el Director que recibió por primera vez en la historia a la Fragata Libertad, me toco ser el Director que demolió los viejos paradores para que se construyan los nuevos y aguantar el ” mientras tanto”, me tocó construir el Pórtico de acceso a Claromecó, me tocó poner en marcha un Plan de Pavimentación del Pueblo junto a los vecinos, me tocó hacer la Primera Fiesta de la Pesca Artesanal, me toco hacer el camino nuevo de Dunamar, me tocó hacer la Placita del Barrio, me tocó hacer el SUM del Secundario, me toco gestionar junto a la comisión ACEC por la ya lograda estatización de la Escuela N 10, me tocó gestionar un terreno para el Centro de Jubilados para la concreción de un Consultorio para PAMI, me tocó gestionar un terreno para la nueva sede del Club de Pesca Claromecó, me tocó gestionar las Guardias de Bomberos todo el año, me tocó cerrar para siempre los basurales a cielo abierto, me tocó hacer la Plaza Médano Verde, me tocó presentar el proyecto del Parquecito de Servicios, me tocó trabajar en recuperar arena en nuestras playas, me tocó crear el Centro de Monitoreo, me tocó colaborar con todas las instituciones de Claromecó, me tocó retomar en conjunto la Obra del nuevo Museo Aníbal Paz, en fin, me tocó terminar una gestión como Director del Organismo Descentralizado Claromecó, que había comenzado como Director de Turismo, cargo en el que tan sólo estuve 6 meses y diseñamos el Pórtico de Claromecó que luego me tocó construir, diseñamos el Califa en Orense y diseñamos un modelo de parador que se está construyendo en este momento en Claromecó”.

“A veces en la vida lo que te toca te toca. Lo hice con aciertos y errores pero con total entrega. Si me tuviera que ir hoy lo haría con la conciencia tranquila y con mucho más respeto y admiración por los empleados municipales, las instituciones, las agrupaciones y la Comunidad en su conjunto. Hay mucho por hacer, hay que seguir luchando y gestionando para lograrlo, estamos a pocos pasos de ser un paraíso sostenible y sustentable…y creo que estamos condenados a lograrlo”.

