Julián Lamberti: no se podrán prohibir los encuentros nocturnos en las playas pero se ruega “criterio sanitario”

7 diciembre, 2020 Leido: 0

Ante un fin de semana largo, que todavía se desarrolla, los últimos días se ha visto a Claromecó “explotado” y según su delegado Julián Lamberti, se está observando “una demanda histórica, sin precedente” y lo describió la concurrencia de turistas como “comparable con un fin de semana de Seven de Rugby en enero”.

En dialogo con LU24, el responsable del Ente Descentralizado Claromecó, comentó que “la demanda realmente ha crecido de una manera muy importante, y a la hora de dar respuestas tenemos la misma estructura, el mismo personal, la misma maquinaria maquinaria y el mismo presupuesto, por lo que hay que redoblar los esfuerzos”.

“Este fin de semana ha sido una prueba de fuego para nosotros, arrancaron los guardavidas inspectores de playa, el servicio los baños públicos y todo viene dándose con normalidad y dando respuesta al a fuerte demanda”.

A pesar de que lo fines de semanas anteriores también fueron muy concurridos, “todo lo que es seguridad en playas se puso en marcha el viernes y algunas cositas arrancaron antes el primero, como baños públicos e inspectores de playa”, y a pesar del operativo municipal a disposición, el pedido a la gente es que aprovechen todas las dimensiones de las playas para mantener el mayor distanciamiento posible considerando los cuidados que hay que tener por la pandemia que estamos atravesando.

Los jóvenes y la nocturnidad

Con respecto a cómo pasará la temporada de verano la juventud, y con ellos el tema de la nocturnidad, como se ha podido observar éste fin de semana, se ha optado por realizar fiestas en la playa, considerando que los boliches todavía no han sido habilitados para abrir. Lamberti explicó a esta emisora que los jóvenes “le dan una continuidad a la playa durante la noche” y que “en algunos sectores se podría ver una foto similar a la del día pero a la noche”.

El funcionario municipal a cargo de la villa balnearia, sostiene que “los jóvenes han pasado un año terrible”, y agregó “no nos olvidemos que las chicas que cumplían 15 perdieron sus fiestas y viajes, los chicos que egresaban también han perdido sus fiestas y su viaje, vienen de un año totalmente relegado desde estos espacios nocturnos, y en el verano de alguna manera encuentran un lugar para compartir en la playa”

Desde el ámbito municipal, se indica que “hemos tenido reuniones y tendremos en conjunto con Salud, Seguridad y Desarrollo Económico para charlar esto que se está evidenciando, y viendo que la afluencia de gente es una tendencia que no se va a poder revertir, esto también es una tendencia que de alguna manera vamos a tener que intervenir para que mínimamente las cosas sucedan de la manera correcta desde el punto de vista sanitario”.

Lo esencial y el pedido insistente es que ante la imposibilidad de evitarlas, se trate de llevarlas a cabo con conciencia para no echar a perder la temporada. Lamberti destacó por otra parte que es una situación que está sucediendo en todos los destinos turísticos “de alguna manera va a hacer que abordarlo, no prohibiéndolo, pero colaborando para que las cosas sucedan con más criterio sanitario”.

Volver