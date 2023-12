Julián Lamberti: “queremos que esta transición sea sana y constructiva”

8 diciembre, 2023

En diálogo con LU 24, este viernes por la mañana, el delegado municipal del ente descentralizado de Claromecó, Julián Lamberti se refirió a la continuidad en su cargo hasta marzo del año próximo y también brindó detalles sobre la segunda fiesta de la pesca artesanal que comenzará hoy.

En tal sentido, Lamberti expresó: “la inauguración de la temporada no se ha definido, la transición ha hecho que esto no se haga. Pablo Garate me ha pedido una mano para pasar el verano y acompañar en la transición. Esto hasta que se puedan dar las elecciones de los delegados en las localidades.”

Y agregó: “era algo que me venían pidiendo también las instituciones, así que por una cuestión de la responsabilidad ciudadana vamos a acompañar hasta que las condiciones para haya un nuevo delegado sean un hecho. Queremos que esta transición sea sana y constructiva, estaré acompañado por un consejo asesor en el que tengo algunos amigos. Seguramente vamos a trabajar con mucha consonancia y todos ellos están con muchas ganas.”

Segunda fiesta de la pesca artesanal

Además, y sobre la segunda fiesta de la pesca artesanal que se llevará a cabo a partir de hoy, destacó: “venimos organizando a buen ritmo. Es la segunda edición de la fiesta que conmemora a la actividad que más representa a Claromecó. En un año que fue complicado, es muy meritorio haber podido llevarla adelante, desde ya invitamos a los que quieran venir”.

Y concluyó: “también celebraremos el aniversario del pueblo, con reconocimientos a instituciones y personalidades locales. De alguna manera, todo salió para que el festejo de la fiesta y el pueblo sea el mismo día. Hay realmente mucha expectativa y movimiento por esta propuesta.”

Volver