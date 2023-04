Julián Lamberti se refirió al temporal en Claromecó

18 abril, 2023

La noche del lunes terminó con fuertes lluvias en Tres Arroyos y algunas localidades de la región. Tras esto, el Delegado del ente descentralizado de Claromecó, Julián Lamberti comentó: “Cerca de las 2 de la mañana tuvimos una lluvia muy fuerte, cayeron alrededor de 40 milímetros y granizo, lo que genera algunas calles anegadas. Estamos trabajando para ayudar a la tente.”

Siguiendo en este hilo, Lamberti explicó: “Por momentos el pueblo estaba blanco, porque eran entre 8 y 9 cm de granizo. Genera bastantes complicaciones y tenemos para dos días de trabajo por la acumulación de agua.” Y dicho esto, continuó: “Por suerte no hubo viento, así que no sufrimos las caídas de árboles, pero de igual manera hay que estar atentos porque algunos días seguidos de lluvia pueden generar otros problemas.”

Por otro lado, y respecto a las ciudades de la zona como Necochea, donde se pudo ver una tromba marina, detalló: “Ayer a esa hora en Claromecó había una tormenta adentro del mar y nosotros tuvimos suerte de que no ocurrió.”

