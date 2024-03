Julián Pérez Olivero, con buenas expectativas de cara a las elecciones

19 marzo, 2024

Julián Pérez Olivero, delegado interino de Orense, comentó a LU 24 acerca de las elecciones que se llevarán a cabo este sábado en las localidades.

“Estamos bien preparados y trabajando mucho. Cotidianamente camino por el pueblo para conversar con la gente. Hemos tenidos reuniones con la mayoría de las instituciones para ver cómo continuar en el año”, comentó.

“Tenemos que hacer un buen trabajo para ordenar el tránsito, como también el caso de la playa de camiones. Sobre todo, tenemos el problema de los cruces, ya que Orense quedó muy dividido por la ruta. La idea es intervenirla para que el tránsito sea seguro y ya enviamos un proyecto de esto a la provincia”, expresó Pérez respecto a las solicitudes de los vecinos.

“La delegación sigue en orden gracias al empleado municipal. Sino fuera por su esfuerzo muchas cosas no se podrían hacer, la predisposición que mostraron siempre fue muy buena. Cuando llegamos nos encontramos con pocas herramientas y algunas que no funcionaban, así que nos enfocamos mucho en eso, para así poder trabajar bien y no perder algo fundamental”.

