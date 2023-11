Julián Simon: “la corvina negra nos tomó por sorpresa a todos”

12 noviembre, 2023

En el torneo de pesca de Oriente Fútbol Cub, estuvo presente Julián Simon, veterinario ictiólogo que conversó con LU 24 sobre su actividad en el certamen y también sobre cómo se desarrolló la competencia en Marisol.

En este marco, Simon comentó: “muy contento de estar un año más acá. Siempre hay algo que te sorprende, pero lo de la corvina negra de hoy fue como nunca. Sin duda alguna, es algo que se destaca porque no es habitual. También me trajeron una palometa, que fue la primera vez que me pasó”.

Y añadió: “se ha dado todo sin problemas, uno ve también como se han movido las especies y la corvina negra, incluso, pensé que iba a hallar cangrejo o barro, pero no, estaba alimentada con almejas al igual que las rubias. Fue algo que verdaderamente nos tomó por sorpresa a todos, más que nada por su peso porque en concurso anteriores eran de 2,5 kg.”

Volver