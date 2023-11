Julián Tornini: “Hay que cambiar la lógica que se tiene de la juventud”

Julián Tornini será el próximo director de Políticas para la Juventud y tiene el objetivo de “trabajar mucho con todas las organizaciones de la sociedad civil”.

“Si hay algo que Pablo (Garate) tiene es visión para saber dónde los funcionarios pueden desempeñarse mejor. Laburo un montón con la juventud, acerqué propuestas y siempre he estado conversando sobre las cosas que se pueden hacer. Para mí fue una grata sorpresa, hay mucho para hacer, es una alegría”, dijo a LU 24 el Licenciado en Ciencia Política oriundo de Capital Federal.

“Mi idea es trabajar mucho con todas las organizaciones de la sociedad civil y cambiar la lógica que se tiene de la juventud, entender que hay juventudes adolescentes y adultas. Habrá gestión y espacio público de todo tipo”, afirmó el profesor de filosofía, quien también dictó Teoría Política I y II en el Centro Regional de Estudios Superiores (CRESTA).

Sobre la transición, contó que “me junté con Gisela (Guzmán) y su equipo, toda la información que solicité me la dieron y estuvo muy bien, no he tenido ningún tipo de inconveniente”.

Finalmente, Tornini aseguró que mientras esté al frente del área municipal no continuará con su actividad docente. “Me emociona mucho este lugar que se me está dando, siempre en la gestión pública hay más por hacer, no lo creo un trabajo de tiempo limitado, y ya quiero arrancar”, concluyó.

