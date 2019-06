Juliana Pacheco visitó LU24 y anunció que comienzan grandes proyectos vinculados a la moda en Capital Federal

Una de las finalistas del programa Corte y Confección emitido por Canal 13, Juliana Pacheco, visitó los estudios de la radio tras obtener el segundo puesto la semana pasada. Anunció que regresará a Buenos Aires para iniciar proyectos laborales relacionados a la moda.



“Fue una fiesta. Una locura ver como Orense me recibió. Fue fantástico volver y que ellos se sientan tan felices con mi paso por el programa. Estaban los bomberos y toda la gente. Muy feliz estoy. Es una experiencia, que es más que un sueño”, relató aún conmovida por todo lo vivenciado.

Respecto a cómo se inició su paso por el programa, Pacheco recordó que “son esas cosas que aparecen en la vida. En el año vi un reality español que no lo conocía, vi un link y me metí y me apasionó. Incluso de ese reality me contactaron pensando que estaba domiciliada en Orense de España convocándome, y esa propuesta que me hicieron me hizo pensar y dije porque no? Después mi familia se enteró que hacían este reality en el país; me anoté y fui al casting. Fuimos más de 5 mil inscriptos. Eligieron a 50 y nos hicieron una prueba de confección y de cámara y a los días me llamaron y quedamos 14. En diciembre estábamos seleccionados todos. Cada uno de los pasos era una locura”.

Destacó que la emisión de Corte y Confección, “fue un éxito. Era un programa de verano y se hicieron 10 puntos de raiting a la tarde. Fue ir para allá, y término siendo 5 meses. Volvía los viernes y me iba los domingos de Orense”.

La final del exitoso programa de la tarde fue en estudio de Show Match, “con toda la tecnología. Ahora estoy disfrutando este descanso aún. Hay muchos planes que ya deben ejecutarse, como una colección que estaré presentado del 26 al 30 de agosto que por ser finalista, puedo presentar mi colección y debo hacerla desde cero. Me espera mucho trabajo. La haré junto a Norma Bertol que vivió en Francia”, destacó.

Anunció además que el lunes volverá a Capital Federal. “Hay muchas posibilidades abiertas en la Escuela Argentina de Moda, para hacer lo que quiera me han ofertado cosas y todas las semanas viajaré. Tal vez de lunes a jueves, pero esto es sacrificio. Crecer implicará lo mismo que esto de estos meses. Tal vez sin la exposición diaria que teníamos que era mucha”, concluyó.

Pacheco recordó que es oriunda de Tres Arroyos, y que vivió en Bahía Blanca mientras cursó sus estudios universitarios, para luego trasladarse por un tiempo a Puán, y finalmente instalarse en Orense.