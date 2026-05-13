Julieta Zurita: “Ganar el Rural Bike en Río Pinto fue tocar el cielo con las manos”

13 mayo, 2026 48

Este miércoles estuvo presente en los estudios de LU 24, Julieta Zurita, quien logró un hecho histórico al ganar por primera vez la competencia de Rural Bike en la 30° edición del Desafío al Valle del Río Pinto, Córdoba, y contó lo que sintió y vivió en dicha competencia.

Dijo estar muy contenta: “todavía no caí”.

Explicó que es una competencia que es un fin de semana y junta muchos ciclistas del país. “Ya hay muchos inscribiéndose para el año que viene, están abiertos los cupos. Es una fiesta, literal. Es una experiencia que en algún momento yo quería hacer y me surgió la oportunidad”.

Expresó que entrena todo el año y con respecto a esta carrera se viene preparando desde noviembre.

Se refirió como fue la competencia: “el beneficio que tuve en la competencia de Rio Pinto es que tuve la posibilidad de que me cuenten cómo es la carrera. Trabajamos en lo que es computadora en la bici con aplicaciones que se bajan en el teléfono y pudimos ver asimetrías, distancias, el recorrido, tiempos”.

Explicó que, el sábado a la noche, Matias Maggiora, corredor que participó varias veces de esta competencia y fue ganador de la revancha de Rio Pinto en el año 2019, le comentó cómo es la carrera y el circuito.

“Son 90 km y 1.000 metros de desnivel y mucha intensidad; la competencia arranca en bajada y acá no tenemos ese tipo de circuito. Tenía desventaja, iba atrás del pelotón y mi carrera empezó en la subida”, destacó.

Dijo que fue espectacular en el momento de la premiación, estar y subirse ahí con 6000 participantes “fue una locura, como tocar el cielo con las manos”.

Acerca de lo que viene en el futuro, dijo que “ahora hacemos un periodo de descarga. En esta fecha le damos un descanso al cuerpo, una baja, y recién arranca la temporada de Rural Bike y Mountain Bike en septiembre”.

Para finalizar se refirió a que “este triunfo es de todos y para todos porque no sos solamente vos; si no tenes apoyo atrás de la familia, es difícil. No es solo entrenar también es importante lo emocional, porque si no tenes un sostén no hay forma de hacerlo”.

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