Julio Garrido fue distinguido por la Universidad de Mar del Plata por sus 30 años como abogado

30 agosto, 2022 Leido: 282

El tresarroyense Julio Garrido recibió ayer, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata y por celebrarse el Día del Abogado, un reconocimiento por 30 años de ejercicio de la profesión. “Estudié allí, así que me reencontré con varios compañeros; me recibí en diciembre de 1990, pero por la pandemia no se habían entregado las medallas de 30 años de profesión por lo que nos citaron a los egresados del 90, 91 y 92”, contó a la radio.

“Cuando nos recibimos, con mi compañero de estudios y socio Mingo Altieri, nuestra tarea como profesionales, por el vínculo afectivo que teníamos con el doctor Raúl Correa, fue en la Municipalidad. Mingo estuvo en la Secretaría de Gobierno y yo en la Asesoría Letrada, y nuestra primera oficina fue en Dorrego 382, alquilada, donde dimos nuestros primeros pasos siempre tratando de ponernos en contacto con colegas de más experiencia para desasnarnos en algunos temas que desde los libros no se aprecian y desde la práctica es más fácil”, consideró Julio.

El abogado está a cargo de la delegación local del Registro Provincial de las Personas desde hace 11 años.

Volver