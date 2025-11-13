Julio Grosso y un show solidario por Eluney

13 noviembre, 2025 69

Este domingo, se llevará adelante un Show Solidario Musical en La Casona, organizado por Julio Grosso, quien una vez más impulsa una propuesta artística con fin benéfico.

“Estamos preparando este show solidario para Eluney. Va a ser en La Casona el domingo, a partir de las 19. Soy uno de los artistas locales que va a participar y todavía seguimos sumando gente a la grilla”, comentó.

Entre los artistas confirmados se encuentran:

Aitana Maclean

Agustina Corral

Celeste Orosco (City Dance)

Román Castro

Melanie Álvarez (All Dance)

Román de la Torre

Acustizados

Julio Grosso

Irina Pastorino

La entrada tendrá un valor de $3.000, y además habrá una urna en el lugar para quienes deseen realizar una colaboración adicional.

“Todo lo recaudado será destinado a las sesiones de kinesiología que necesita Eluney después de su operación. Es una linda oportunidad para ayudar y compartir una buena noche de música y solidaridad”, finalizó Grosso.

