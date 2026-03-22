Julio Lagos cumplió 65 años de labor y se lo contó a LU 24

22 marzo, 2026 0

El periodista y locutor Julio Lagos, ha sido un precursor en cada tarea que acometió, en su extensa carrera.

En una distendida charla en la mañana de este domingo con LU 24, y a dos días de haber cumplido 65 años de labor ininterrumpida, Julio desgranó parte de su historia, comenzando a trabajar a los 16 años en el ya desaparecido Diario El Mundo, su paso por Radio Municipal, plagada de artistas como Aníbal Troilo, Edmundo Rivero, Atahualpa Yupanqui, Roberto Grela, Eladia Blazquez, Horacio Malvicino y Enrique “Mono” Villegas, entre otros, (luego transformada en Radio Ciudad), luego de una entrevista que le permitió posteriormente trabajar en ese medio.

Su ingreso al ISER, porque “había que ser locutor en esa época para poder hablar por la radio, la primera vez me “bocharon”, y después al segundo año pude cursar la carrera”.

En gráfica fue integrante del grupo fundador de la Revista Gente, e incluso “hice el reportaje de tapa a Cacho Fontana, con la imagen de Cacho de perfil”,

También comentó sobre la primera intervención “como cronista de exteriores televisivo en el noticiero de Canal 13, donde se filmaba con película de cine en 16 mm de marca Agricom, que luego se convirtió en un genérico, que hicimos con una cámara con batería, donde por primera vez en 1966,67, hicimos la primera filmación en exteriores, y luego se enfrentaba el proceso de revelado “que duraba 27 minutos, teniendo en cuenta los tiempos, eran estrictos para entrar al programa que salía al aire a mediodía”.

Ya en el final, dijo “me encanta estar en actividad (tiene 81 años) y estar en el aire (en Radio Rivadavia con La Radio sos Vos los sábados,de 17:00 a 22:00) aplicando todos los recursos digitales que hoy tenemos, ayer estuvimos en la Antártida, en Tucumán y tratamos el tema de liberar el secreto de observación a los OVNIs, con oyentes de todo el mundo, porque cada vez hay más oyentes en esta nueva radio”.

Julio envió saludos a la audiencia de LU 24 “con la que tuve contacto durante muchos años cuando tuve un programa que se llamaba “La noche del país”, que iba a través de 20 radios, en un envío estrictamente federal, por lo que retomar el contacto es un gusto y lo agradezco mucho”.

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