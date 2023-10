Julio Marini: “Estoy muy contento por el triunfo y haber recuperado muchos distritos”

23 octubre, 2023

El reelecto intendente de Benito Juárez, Julio Marini, en contacto con LU 24 evaluó la elección del domingo y sostuvo: “estoy muy contento, hemos recuperado muchos distritos y festejamos ayer, cuando tuvimos los resultados, caminando por el centro junto a los compañeros y compañeras que nos acompañaron al triunfo en nuestro distrito, y hoy estamos ya de vuelta incorporados a trabajar que para eso nos han votado”.

Marini destacó “el triunfo en Tres Arroyos, Carmen de Patagones, Bahía Blanca, Olavarría, Azul, distritos en los que no estaba gobernando el peronismo, al igual que el triunfo de Kicillof y Sergio Massa”.

“Lo de Kicillof fue impresionante, impresionante, pero se lo merece, es un chico que lo he tratado en estos años, es honesto, trabajador, y no ha mirado a qué municipio le ha dado una mano, gobierna para todos los bonaerenses”, dijo.

“Tenemos que trabajar todos para que Sergio sea nuestro presidente, no tiene destino la Argentina si no es nuestro presidente, es una persona que está formada para ser nuestro presidente, es una persona que agarró en el peor momento el Ministerio de Economía; tiene diálogo con todos los sectores del peronismo, y va a saber cómo negociar para sacar adelante a nuestro país”, concluyó.

