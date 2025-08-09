Julio Marini: “Nos esforzaremos para ayudar a Axel Kicillof en su lucha contra Javier Milei” (audio)

El Intendente de Benito Juárez, Julio Marini, en diálogo con LU24 se refirió a las próximas elecciones del 7 de septiembre y sobre cómo impacta en la Sexta Sección lo dicho ayer en Cadena Nacional por el Presidente Javier Milei.

“Tengo un compromiso en Juárez por dos años más, y desde nuestro lugar debemos acompañar al gobernador Axel Kicillof con un fuerte trabajo hacia él”.

En Benito Juárez dijo que “hay diferentes listas, como LLA, Radicalismo, Juárez Renace, el Oficialismo y al parecer habrá una más que aún no fue presentada”.

“Por nuestra parte esperamos una buena elección, trabajamos mucho para mejorar la calidad de vida para nuestros vecinos. Venimos esforzándonos con las obras de cloacas, agua potable, el asfalto, en salud con la compra de un mamógrafo, ambulancias.

El Centro regional universitario cuenta con 9 carreras disponibles generando 500 puestos de trabajo, a su vez, mejoramos los caminos rurales y esperamos el apoyo de los vecinos en las urnas, reconociendo nuestro trabajo realizado”, mencionó

También informó sobre una nueva oferta educativa que se empezará a dictar, la Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones informáticas, “dándole la posibilidad de estudiar a quienes no se pueden ir afuera”.

“Queremos darle un buen resultado a Axel Kicillof quien no para de trabajar por todos los Argentinos y luchando contra las medidas de Milei”, resaltó.

Sobre lo dicho por el Presidente en cadena nacional mencionó que “es lamentable lo que trata de hacernos creer, nos miente en la cara con una situación muy triste en nuestra sociedad, nunca vi un presidente que le mienta tanto a las personas, encima dañe las diferentes instituciones como el Garrahan y maltrate descaradamente a los jubilados y discapacitados”.

“La soberbia hace que gobiernen de mala manera, con la motosierra le esta quitando sus derechos a los argentinos, lucharemos para que no entre en Provincia con su idea de ayudar a una parte de la población y maltratando al resto”, aseguró.

“Fuerza Patria debe presentarse en unidad a favor del Peronismo, la gente esta cansada de estos gobiernos que en deudan al país”, concluyó.

