Julio Marini y su reelección: “La posibilidad está”

19 enero, 2023

El intendente de Benito Juárez, dijo a LU 24 sobre la posibilidad de ir por un nuevo período en su cargo, que “la posibilidad está, para estar frente a un municipio hay que tener ganas, mucho compromiso y nosotros tenemos mucho compromiso y muchas cosas pendientes”

El acompañamiento de los afiliados y los vecinos está, y después lo dirán las urnas, pero hay mucho por hacer, y muchas de las obras que se están ejecutando las inauguraremos seguramente después de las elecciones; tenemos una cantidad importante de obras, yo cumplo 18 años como intendente con una interrupción de cuatro años”, dijo.

“Me gustaría inaugurar las obras que están en marcha”

Destacó el importante apoyo brindado por el gobernador Axel Kicillof, y expresó que “hemos llevado muchos servicios a los vecinos, un 98 % de cloacas, un 100 % en agua potable, hemos hecho más de 300 cuadras de asfalto y estamos terminando unas 40 en los distintos barrios, ya Villa Riel, Villa Italia, Barrios Zambón están en un cien por cien, y los Barrios Flores y Molino prácticamente terminados”.

“También estamos construyendo un SUM de 400 metros cuadrados en el barrio más grande que tiene Juárez y construyendo un jardín maternal para los papás que trabajan, ya tenemos uno y estamos haciendo otro; se está construyendo con fondos provinciales la Casa de la Provincia pronta a inaugurar, y una ampliación, un nuevo edificio en el Polideportivo para gimnasia artística, y también una obra importantísima como es el recambio de cañerías de agua de toda la ciudad, una obra de 450 millones de pesos que aporta el gobierno de la Provincia, esto todo en Juárez”.

Tenemos una línea de nueva tensión con una inversión de 514 millones de pesos, que permitirá la radicación de más industrias, y en Barker estamos haciendo un hotel , cloacas, ampliando la sala de primeros auxilios y en Benito Juárez ampliando la guardia del Hospital y construyendo un buffet para que las familias puedan tomarse un café o un mate; son muchísimas obra y a uno le gustaría poderlas inaugurar uno, con tanto esfuerzo para conseguir la plata y poder dar la respuesta al vecino; creo que vamos a andar bien”.

“La oposición no tiene propuestas ni argumentos”

Si uno escucha las propuestas que tiene la oposición, realmente no tienen argumentos para nada y además están guardados, hace tres o cuatro meses que no se los escucha ni se los ve por ningún lado; aparecen unos días antes de las elecciones, hacen un poco de campaña y nada más; uno está todos los días permanentemente con el vecino por lo que creo que vamos a tener un resultado muy importante y no tengo dudas que nuestro gobernador Axel Kicillof va a ir por un periodo más, ya que cuenta con el apoyo de los intendentes del Frente de Todos y otros que no lo son, porque ha dado respuestas, y creemos que hay que darle un voto de confianza a un joven con mucho compromiso”.

“El productor va a acompañar a Kicillof con el voto”

Respecto a la noticia del apoyo que CONINAGRO brindará al actual mandatario bonaerense, dijo que “creo que el productor va a acompañar con el voto, por la mayor seguridad y personal que prometió y cumplió el gobernador, al igual que sus colaboradores, que colaboraron durante la pandemia con equipamiento con todos los municipios, y realmente no dejan de lado ningún tema; nosotros enviamos la información sobre las instituciones de cada distrito, y en el caso nuestro como el de todos los intendentes, las mismas recibieron subsidios en los momentos más difíciles que pasó el país en pandemia y que no se ha visto en otras oportunidades, Axel ha estado en todos los temas”.

Parque industrial y el gobernador en la 20ª Fiesta de la Frambuesa

“Estamos también terminando galpones en nuestro parque industrial, y allí el gobierno provincial ha colaborado mucho; ahora estamos inaugurando tres naves para que se radiquen empresas en ese lugar; también tenemos entendido que el gobernador nos acompañará en la Fiesta de la Frambuesa, que cumple 20 años este año”, concluyó.

