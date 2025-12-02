Julio Scarabotti: “El problema no es la moto, sino quien la conduce” (video)

2 diciembre, 2025 217

La moto no solo es para correr picadas, sino también para pasear, disfrutando un lindo momento con amigos y la familia, debemos tomar conciencia de lo importante que son nuestras vidas y las de los demás, esta lucha es nuestra y debemos hacer todo para que nadie salga lastimado.

Julio Scarabotti habló con LU 24 y dijo “me solidarizó con todo lo sucedido, y también con la familia del chico, lamentablemente siempre la culpa es del medio de comunicación”.

“El problema no es la moto, el auto o la bicicleta, sino la sociedad, los jóvenes que hacen wily con la bicicleta mañana van a hacer lo mismo con su moto”.

“Para mi estar arriba de la moto es un placer, tenemos un grupo de motociclistas quienes nos juntamos todos los miércoles en Ituzaingó, tomamos mate, paseamos”.

“Este tema es responsabilidad de cada uno, no importa cuantos policías pongan en una calle los jóvenes van a estar haciendo esas maniobras frente a ellos, es una cuestión cultural, no sabemos que va a pasar en el futuro”, mencionó.

“nuestro papá nos enseñó a manejar responsablemente, desde que éramos chicos, por eso a los 12 años ya manejaba una moto y a los 14 un auto, siempre con cuidado”.

“Hace poco hubo un encuentro de motos en la Localidad de Juárez, en el mismo, nos prohibieron andar con escapes ruidosos y todas las medidas de seguridad, juntamos alrededor de 500 motoqueros”, concluyó.

