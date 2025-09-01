“Junta Estudiantil por la Igualdad” ganó el Concurso del Concejo Deliberante

El viernes 29 de agosto, pasó una nueva edición del Concurso Estudiantil “Los Estudiantes y el Concejo Deliberante”, en donde se vivió una mañana repleta de debate, reflexión y enseñanza de parte de los más jóvenes.



Desde el legislativo agradecen la participación de todas las escuelas y de la comunidad educativa en su conjunto, y felicitan al Bloque de Concejales Estudiantiles “Junta Estudiantil por la Igualdad” (de la EES N°1) que resultó ganador por segundo año consecutivo.

“Es un gran honor poder recibir a toda esta juventud en el recinto, compartiendo sus ideas, sus proyectos y celebrando el intercambio sano de propuestas, poniéndose en la piel de Concejales por un día. Todos los años nos traen muchas enseñanzas”, indican en un comunicado.

