“Juntada” en Dunamar: “Lo importante es que los derechos individuales no se violen”, dijo Borioni

26 septiembre, 2020 Leido: 622



Luego de que se hiciera público que policías e inspectores que participaron ayer de un procedimiento para desactivar una “juntada” de jóvenes en Dunamar serán denunciados penalmente por la dueña de la propiedad, el Dr. Juan Pablo Borioni, quien lleva adelante el caso por ser hermano de la denunciante, aseguró a LU 24 que “lo importante es tratar de que los derechos individuales de las personas no se violen, para que no se produzcan abusos de autoridad”.



Según detalló: “Un grupo de padres me llamó preocupado por el hecho y participé porque estaba en Claromecó justamente viendo la situación y que uno de los afectados es mi sobrino. En esta pandemia, donde hay controles de prevención a nivel país, se han tergiversado los procedimientos y se deben tomar recaudos para que no haya abusos y quiero decir que cualquier procedimiento de control e intromisión en un domicilio privado, si es de control debe tener el trámite administrativo que corresponde y si es intromisión a un domicilio privado para constatación, tiene que haber un juez que autorice y de las facultades para poder hacerlo. Aparentemente la policía, entre 6 y 8 efectivos, con algún administrativo ingresaron al domicilio y constataron que había un grupo de jóvenes del barrio que estaban a las 18 horas en la casa escuchando música y tomando algo. Consideraron que había una reunión y que probablemente era importante y tomaron intervención activa amedrentándolos para que se dispersen. Ingresaron al domicilio con el instructivo de alguien superior que les dio la orden. Eso es un poco el resumen de lo que pasó”, dijo el letrado.

Indicó que “lo importante es tratar de que los derechos individuales de las personas no se violen, para que no se produzcan abusos de autoridad. Está bien que se controle, pero no es correcto que se haga en exceso o con atribuciones que no se correspondan y estigmatizar a la gente y hacerla sentir que está violando algo que no se está cumpliendo sin ser tan así”.

Advirtió además que “se llevaron de la casa el equipo de música, no se secuestró porque no se labró acta. Nuestro objetivo es detallar el problema, después lo resolverán las autoridades de turno. Si hubo o no un procedimiento acorde a lo que estaba ocurriendo. La idea es tratar de que la sociedad esté alineada en manejarnos bajo una convivencia institucional, dentro de cierta racionalidad para que el vecino no se sienta avasallado en sus derechos”, puntualizó.

