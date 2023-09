Junto a Kicillof, Gargaglione inauguró el Centro de Diagnóstico por Imágenes en San Cayetano

15 septiembre, 2023

Hoy por la mañana, el Intendente Miguel Gargaglione y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof inauguraron oficialmente el Centro de Diagnóstico por Imágenes en el Hospital Municipal. En dicho sector ya funciona un tomógrafo adquirido a través del programa Provincia Leasing.

Durante el acto, que además contó con la presencia del Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la Secretaria municipal de Salud Melisa Eriksen, y demás funcionarios, el gobierno provincial entregó una ambulancia de alta complejidad.

Gargaglione “es una obra emblemática”

En sus palabras el Intendente Gargaglione remarcó: “Estamos inaugurando una obra emblemática para los sancayetanenses, resultado de un esfuerzo inmenso de distintas áreas de gobierno y del trabajo articulado con el gobierno de la Provincia para fortalecer la salud pública, accesible y de calidad”. Y agregó: “Hemos llevado adelante inversiones en infraestructura, en equipamiento y también en recurso humano, un cuello de botella que bien conocen las autoridades provinciales, una problemática a nivel país y de la cual nos seguiremos ocupando”.

Acerca del nuevo sector donde se trasladará el equipo de rayos x digital, los ecógrafos, el mamógrafo y el tomógrafo, Gargaglione afirmó que “es un salto de calidad que se suma al esfuerzo que se hace día a día para mejorar la salud pública para nuestros vecinos”.

Agradeciendo la entrega de la ambulancia, fundamental para el traslado de pacientes hacia centros de mayor complejidad, el Intendente afirmó que “la mirada que ambos Estados tienen sobre la salud pública hacen que hoy estemos inaugurando este sector y este equipamiento”.

Kreplak: “la salud pública es el sistema más completo”

A su turno, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak anunció que “es la ambulancia 235 que entregamos desde el 202, está preparada para atender vía aérea, tiene un cardiodesfibrilador, toda la caja de traumatología, podemos utilizarla para accidentes en vía pública o para derivaciones de alta complejidad”.

“La salud pública es en toda la provincia de Buenos Aires el sistema más vasto, desarrollado y completo, es por ello que tenemos que defenderlo y cuidarlo porque si lo hacemos también cuidamos la posibilidad de vivir y habitar adecuadamente la provincia de Buenos Aires”, culminó.

Kicillof: “un estado presente”

Finalmente, tras hacer entrega de la llave de la unidad, el Gobernador Axel Kicillof remarcó que “en partidos como San Cayetano no es el mercado el que va a garantizar el acceso a la salud, ya que no es negocio para el sector privado: si no hay un Estado presente en el interior bonaerense, el pueblo se queda solo, sin nadie que lo cuide”.

“Somos los que creemos que necesitamos fortalecer la salud y la educación pública, la producción, tener en cada uno de los pueblos de la Provincia un Centro Universitario, los que creemos que tenemos que garantizar el arraigo, el desarrollo, la equidad y el federalismo; lo creemos, lo decimos y lo hacemos”, afirmó.

“Estamos haciendo una inversión histórica en materia de salud, de educación, de seguridad, eso se ve en cada Distrito de la provincia de Buenos Aires, gobierne quien gobierne”. “Nosotros asumimos este compromiso y lo volveríamos a ratificar mil veces: vamos a trabajar para que en los 135 municipios, sin mirar su tamaño y el color político de sus autoridades, se lleven adelante las inversiones que den respuesta a las necesidades de los bonaerenses”, sentenció.

