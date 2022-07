Juntos advierte que “Chapas” no tiene habilitación de Bomberos pero admite que le falta documentación para denunciarlo

A través de su integrante Daiana De Grazia, la bancada de Juntos en el Concejo Deliberante local denunció ante la prensa -y adelantó que podría llegar a la justicia si reúne la documentación necesaria – que, según un informe de los Bomberos de Policía con asiento en De la Garma, el local bailable ubicado en Moreno 244, al que no mencionó por su nombre comercial “Chapas”, “no tiene vigente ningún certificado antisiniestral”.

“Ayer tuvimos contacto vía mail con el comisario de la Superintendencia de Seguros Siniestral de la Dirección de Bomberos de De la Garma, y nos informó que el local no tiene vigente ningún certificado antisiniestral. Y esto lo queremos recalcar por la seguridad de quienes asisten a este tipo de lugares, y porque nos ocupamos del tema ante un Estado ausente que claramente está dejando esto de lado. Además, el comisario nos informa que los lugares a los que asisten más de 200 personas, deben tener sí o sí dos salidas de emergencia, lo que no se estaría cumpliendo en este caso. Esto les fue notificado al propietario del lugar en el mes de mayo, y también al Municipio, y los Bomberos nos adjuntan los expedientes que mañana pediremos en la sesión”, describió De Grazia.

La concejala admitió que si bien tienen pensado ir a la justicia, todavía no cuentan con documentación que acredite que el Municipio estaba fehacientemente notificado acerca de la situación del local nocturno. Dijo, no obstante, que su bancada no quiso “perder tiempo y hacer saber a la población sobre la falta de habilitación de Bomberos de este lugar, cuyo propietario no nos importa porque haríamos lo mismo con cualquiera que estuviera en las mismas condiciones. Y responsabilizamos al intendente y sus funcionarios de todo lo que pueda ocurrir allí, porque este espacio no debería estar abierto”.

“Hay un acta hecha el 25 de junio por Inspección General, en la que se indica que el local está habilitado provisoriamente como cantina cuando es visible que funciona como un boliche, y además tiene un solo ingreso y egreso, de manera que veremos, una vez que obtengamos la documentación y que el Municipio brinde la información necesaria, evaluaremos si acudimos a la justicia ante la posibilidad de que haya funcionarios que no han cumplido su deber”, argumentó De Grazia.

Y advirtió que más que contestar a las declaraciones que formuló el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, “el que deberá dar respuestas es él mismo, que permite que siga funcionando un boliche que en actas consta como habilitado para cantina y sin salida de emergencia. Y tampoco nos hemos comunicado con el propietario, es el Ejecutivo el que tiene que hacerlo”.

