Juntos: Los candidatos seccionales Natali y Compagnoni recorren la ciudad junto a Rosio Antinori

5 noviembre, 2021 Leido: 70

Lorenzo Natali y Fernando Compagnoni, cabezas de lista en la interna de Juntos en las Primarias por la UCR y el PRO, y primero y tercer candidato de la nómina que competirá por esa fuerza el 14 de noviembre respectivamente, visitan hoy Tres Arroyos junto a Rosio Antinori, candidata en octavo lugar de esa lista.

En los estudios de LU 24, Natali aseguró que “somos parte de un equipo que es la mejor alternativa para la Provincia, para el país y para la Sección; lo que viene después del 14, más allá de que el resultado se va a ratificar, es muy importante porque le quedan al oficialismo dos años de gobierno, y si hay más legisladores de nuestro espacio se podrá ejercer el rol de contralor además de frenar un montón de desatinos que ha cometido esta gestión”. Y se comprometió a poner en agenda un seguimiento de los compromisos asumidos por el gobierno provincial en obras de infraestructura anunciadas en torno a problemáticas vitales como el agua, “porque las promesas están pero las obras no se están haciendo”.

Compagnoni, por su parte, se apoyó en la experiencia del candidato Diego Santilli en materia de seguridad, y advirtió que “nos han hecho creer que la inseguridad es un problema del Conurbano, pero nosotros no vamos a claudicar hasta volver a vivir como estamos acostumbrados en esta zona, dejando la bicicleta en el patio sin problemas. El rumbo que tiene el país y la provincia no son los convenientes, y para decirle basta estamos todos juntos”.

Antinori, finalmente, anticipó que los candidatos seccionales visitarán vecinos acompañando al candidato local Carlos Avila, y luego recibirán en Bahía Blanca a Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. “Es un gran equipo el nuestro y esperamos que sea el que la gente elija el 14 de noviembre”, concluyó la diputada.

