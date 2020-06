Juntos por el Cambio alertó situaciones irregulares que se darían en la Costanera de Dunamar y la Estación Forestal de Claromecó

4 junio, 2020 Leido: 0

El concejal de Juntos por el Cambio, Alejandro Trybuchowicz, anticipó que desde el bloque que integra, se enviaron notas a diferentes áreas municipales para notificar una serie de situaciones al parecer irregulares que preocupan a los vecinos de Claromecó.

En este sentido, mencionó que las misivas fueron enviadas al Director del Ente Descentralizado de Claromecó, al Secretario de Gestión Ambiental, y al Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología Municipal.

“Una de las notas presentadas tiene que ver con una preocupación por una empresa que no es de Claromecó, que realizó un movimiento de suelo en la costanera de Dunamar y alrededor de 60 camiones de arena con chapas, escombros y ramas, fueron depositados en la bajada de Dunamar. Los vecinos se comunicaron y con el Delegado de la localidad, hemos hablado del tema, porque es una zona de concurrencia masiva y en la acumulación de todo esto, no condice con el lugar. El delegado intervino ante esta situación, porque contamina el lugar”, dijo el edil.

Aseguró que se trata de “una empresa que realiza movimientos de suelo, con el malestar de las empresas locales. Esperamos que el munícipe actúe de oficio para solucionar este tema”.

Señaló también que la otra nota enviada tiene que ver “con que todos los fines de semana ingresa gente al vivero furtivamente y ya con las dificultades que hoy tienen la estación forestal con la producción de leña que prácticamente no hay más. Hablamos con el Delegado y el Asesor Letrado del municipio para empezar a multar a esta gente por este motivo que está perjudicando un sector muy vulnerable como es la estación forestal hoy en día. Ingresan por lugares que no son los habituales, no se los puede controlar. La semana que viene lo trataremos con la comisión asesora”, advirtió.

Volver