Juntos por el Cambio denunció que reparten boletas de las PASO en las localidades

Los presidentes del PRO y la UCR locales, Roberto Fabiano y María Marta Naveyra respectivamente, denunciaron esta mañana la “picardía” del reparto de boletas de Juntos por el Cambio utilizadas en las PASO, especialmente en las localidades, y que resultan nulas si se las usa para votar el domingo. “Queremos alertar a los vecinos porque en estos días han estado repartiendo estas boletas, lo relevamos en las localidades pero puede estar pasando en la ciudad cabecera también, por eso pedimos que estén atentos al primer renglón donde consta la fecha del 27 de octubre. Si allí dicen 11 de agosto no sirven. Se ha hecho una presentación en la Junta Electoral, ya en varias oportunidades, para darles validez pero no hay resolución al respecto por lo que las que valen son las que dicen 27 de octubre”, sostuvo Fabiano, que atribuyó la actitud “a algún militante o fanático que confunde un poco a la gente, pero eso no es lo importante, sino la molestia o preocupación que le generan al vecino. Por eso, ante la duda, los invitamos a retirar la boleta oficial de nuestros locales que estarán abiertos hasta el mismo domingo”.



Cierre de campaña

En tanto, Naveyra anunció que este miércoles 23 será el cierre de campaña de Juntos por el Cambio en una cena, a realizarse desde las 21 en el Centro de Jubilados y Pensionados de Pedro N. Carrera 355. “Fue una campaña larga pero tranquila, con buena convivencia entre las distintas fuerzas e incluso sin más cruces que los habituales en el Concejo, lo que habla bien de todos los partidos”, consideró la dirigente radical.