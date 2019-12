Juntos por el Cambio pide a Seguridad información sobre la Mapache Fest

26 diciembre, 2019 Leido: 1220

Los concejales Daiana De Grazia y Roberto Fabiano dieron cuenta hoy de la presentación de una nota a la Secretaría de Seguridad, en la que solicitan información en torno a la realización de la Mapache Fest, en la llegada de la Navidad.

En la misma, según indicaron, piden detalles acerca de cuestiones como “falta de baños, mucha violencia, presencia policial, llamado en cinco oportunidades a la ambulancia y mayor cantidad de gente que las entradas vendidas; por eso hemos solicitado que se nos informe qué medidas de seguridad se tomaron, quién habilitó esa fiesta, todo previendo además que se anuncia la realización de otra fiesta para el 31 de diciembre en Claromecó”, sostuvo De Grazia.

Fabiano expresó su preocupación porque “esto no cumplió con ninguna norma prevista, y por lo que puede venir con este antecedente, de cara a la próxima fiesta, por lo que estamos preguntando qué medidas preventivas se van a tomar para controlar una fiesta de esta magnitud”.

Respecto de la existencia de un proyecto para regular estos eventos, De Grazia admitió que “se estuvo trabajando en una iniciativa del vecinalismo que quedó en stand by, pero entiendo que es una cuestión que hay que regular, porque desde el momento en que se cobra una entrada son eventos públicos. Nosotros le pedimos información a Industria y Comercio pero nos indicaron que no tenían injerencia en esta fiesta en particular porque se trataba de un predio privado y no de un lugar habilitado, por lo que la competencia es de la Secretaría de Seguridad, a quienes también les pedimos información acerca de si contactaron a Prefectura por lo que se organiza en Claromecó, ya que se anuncia que va a ser en la playa”.

Volver