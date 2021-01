Juntos por el Cambio pidió información por el traslado de los restos de Cabañas.Todos dicen que es justo

16 enero, 2021 Leido: 159

El presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, Enrique “Ticho” Groenenberg, pidió información a funcionarios municipales por el traslado de los restos de Ángel López Cabañas al parque que fue de su propiedad, y dejó en manos del municipio, habiendo sido su última voluntad que sus restos descansen allí.



El traslado surge a raíz de un pedido formal que realizó la familia de Ángel Cabañas a la Municipalidad, por intermedio de una nota, solicitando que se trasladen sus cenizas al Parque Municipal, para que descansara allí definitivamente, tal como era su deseo.

“Nos preocupaba el vandalismo”

“No soy el más preparado para hablar de esto temas, pero nuestra preocupación es qué era lo que se trasladaba. Convengamos que va a un espacio público, visitado por mucha gente, nos preocupaba que haya vandalismo y qué pasaba con los huesos, pero por lo que pudimos averiguar son las cenizas”, aclaró Groenenberg por LU 24.

A su vez dijo que querían tomar los recaudos al respecto, “sabemos que es una decisión familiar”. “No es nuestra intención con abortar esto porque no es nuestra posición, precisamente estuve hablando esta mañana con el representante legal de la Municipalidad, con Pablo Abraham, y nos sacamos algunas dudas al respecto, pero él me confirmó que son las cenizas y no la reducción del cuerpo, entonces en este caso la situación sería distinta porque las cenizas si se pueden esparcir y el peligro de contaminación no existe”, explicó.

Para cerrar expresó: “Creo que las cosas se han hecho bien, no es que estamos poniendo en tela de juicio cómo se hicieron las cosas, siempre vale prevenir que curar”.

Bloque de TODOS

Consultada la concejala Tatiana Lescano sobre el mismo tema y dijo textualmente: Consideramos que honrar los deseos de Don Angel Cabañas, quien fuera un visionario en cuanto al bienestar de la comunidad, nos parece importante en la construcción de la memoria y la identidad de nuestro Tres Arroyos.

