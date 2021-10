Juntos por el Cambio propone declarar patrimonio histórico y cultural a las calesitas

La concejala Daiana De Grazia se refirió hoy al proyecto de la bancada de Juntos por el Cambio que propone declarar patrimonio histórico y cultural a las tres calesitas que funcionan en el distrito. “Las calesitas no cumplen solamente la función de divertimento sino también una función social, porque cuando un chico que no tiene para pagar la vuelta lo dejan entrar, y abren la calesita cuando van escuelas en las que quizá no todos pueden pagar, entonces creemos que al declararlas patrimonio histórico puedan obtener por parte del municipio fondos para los cambios de lonas y otros gastos de mantenimiento previos a los pocos meses en los que realmente pueden trabajar”, sostuvo De Grazia.

Ante la falta de acompañamiento por parte del oficialismo, la edil advirtió que se le dio despacho por minoría “porque creemos que estas calesitas que no brindan un rédito económico más allá de la subsistencia, tienen que seguir existiendo porque son muy importantes para los chicos, y para eso necesitan el apoyo del Estado ya que sin donaciones no pueden pintar los juegos o poner en marcha los motores si se rompen. Por eso pedimos que el Ejecutivo analice esta situación y tome conciencia de la importancia que tiene”.

Campaña

Finalmente, De Grazia hizo referencia al trabajo de campaña que ya está realizando la lista de Juntos de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre. “Estamos trabajando mucho en equipo, definiendo distintas cuestiones, y en un buen ambiente como el que esperábamos. Se incorporaron Yaya Rossi y Cecilia del Aguila, y si bien para el radicalismo es histórico ocupar los cuatro primeros lugares en la lista, no tenemos que olvidar que en el bloque quedan dos concejales más del PRO y ojalá en próximas oportunidades ingresen representantes de la Coalición Cívica”, concluyó.

